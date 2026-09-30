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30 сентября, 18:15

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"Новости дня": отопительный сезон в Москве стартует 1 октября

"Новости дня": отопительный сезон в Москве стартует 1 октября

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Отопительный сезон в Москве стартует 1 октября. В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы, больницы и поликлиники, а потом на промышленные предприятия и в дома москвичей.

Службы ЖКХ полностью готовы к новому сезону. Для работы в зимний период уже сформированы аварийные бригады, их оснастили всем необходимым оборудованием. Если после официального начала отопительного сезона прошло 5 дней и более, а в квартире по-прежнему нет тепла, можно позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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