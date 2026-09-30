"Новости дня": москвичей научат распознавать мошенников с помощью интерактивных игр

Москвичей серебряного возраста научат распознавать мошенников с помощью игр. В районе Зябликово стартовал новый цикл интерактивных встреч "Перезвони сам", где участники разбирают реальные схемы обмана и учатся не бояться современных технологий.

В "Телефонной рулетке" нужно отличить мошенника от близкого человека по голосу и интонации, в "Интернет-дозоре" – найти поддельные сайты, а в "Создании фоторобота" участники вместе составляют портрет злоумышленника. Занятия продлятся до конца октября, участие бесплатное.

Подробнее – в программе "Новости дня".