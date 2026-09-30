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Новости

30 сентября, 01:00

Безопасность

"Новости дня": москвичей научат распознавать мошенников с помощью интерактивных игр

"Новости дня": москвичей научат распознавать мошенников с помощью интерактивных игр

Российские банки будут восстанавливать доступ к картам за один рабочий день

Мошенники стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы россиян

Тренировочные эвакуации в вузах проводят 2 раза в год

Мошенники стали использовать цифровой рубль в своих схемах

Уведомления о новых кредитах начнут поступать через "Госуслуги"

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с шенгенскими визами

Москвичей серебряного возраста научат распознавать мошенников с помощью игр. В районе Зябликово стартовал новый цикл интерактивных встреч "Перезвони сам", где участники разбирают реальные схемы обмана и учатся не бояться современных технологий.

В "Телефонной рулетке" нужно отличить мошенника от близкого человека по голосу и интонации, в "Интернет-дозоре" – найти поддельные сайты, а в "Создании фоторобота" участники вместе составляют портрет злоумышленника. Занятия продлятся до конца октября, участие бесплатное.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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