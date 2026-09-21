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21 сентября, 17:30

Политика

"Новости дня": ЦИК обнародовала результаты голосования по выборам в Госдуму

"Новости дня": ЦИК обнародовала результаты голосования по выборам в Госдуму

Политолог отметил высочайший уровень явки на выборах в Госдуму

ЦИК озвучила итоги выборов в ГД после обработки 97,64% протоколов

Окончательное подведение итогов выборов в Госдуму состоится 25 сентября

Политолог заявил, что россияне станут все чаще голосовать на выборах электронно

"Справедливая Россия" преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму

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ЛДПР набирает более 9% голосов по предварительным итогам выборов в Госдуму

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Уверенно лидирует "Единая Россия". Эта партия может получить не просто конституционное большинство, но и самую большую фракцию за всю свою историю.

По спискам гарантированно прошли также партии КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". Пятой может стать "Справедливая Россия". Изначально у нее не было необходимых 5%, но после обработки почти 97% бюллетеней она преодолела барьер.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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