"Новости дня": ЦИК обнародовала результаты голосования по выборам в Госдуму

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Уверенно лидирует "Единая Россия". Эта партия может получить не просто конституционное большинство, но и самую большую фракцию за всю свою историю.

По спискам гарантированно прошли также партии КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". Пятой может стать "Справедливая Россия". Изначально у нее не было необходимых 5%, но после обработки почти 97% бюллетеней она преодолела барьер.

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