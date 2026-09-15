"Новости дня": проход к храму Христа Спасителя от "Кропоткинской" закрыли до 20 сентября

В районе Хамовники с 15 по 20 сентября закрыт проход к храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская". В эти дни там находятся мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Доступ к святыне организован со стороны Болотной площади. Верующим рекомендуют ехать до станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", а затем пройти пешком до Болотной набережной. Оттуда проход к храму начинается через Патриарший мост.

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