"Новости дня": расписание пригородных поездов и МЦД-3 изменится в Москве с 7 сентября

Расписание пригородных поездов и МЦД-3 изменится в Москве с 7 сентября. До 2 октября на направлении Зеленоград – Останкино часть привычных рейсов центрального диаметра временно уходит из расписания. Интервалы движения на отдельных отрезках будут увеличены. Время ожидания в пути может вырасти.

Также будут скорректированы маршруты поездов, следующих между Москвой и Тверью. Некоторые составы поедут по сокращенной траектории, часть рейсов изменит время отправления. Отдельные поезда будут отменены.

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