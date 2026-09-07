07 сентября, 06:20Транспорт
"Новости дня": расписание пригородных поездов и МЦД-3 изменится в Москве с 7 сентября
Расписание пригородных поездов и МЦД-3 изменится в Москве с 7 сентября. До 2 октября на направлении Зеленоград – Останкино часть привычных рейсов центрального диаметра временно уходит из расписания. Интервалы движения на отдельных отрезках будут увеличены. Время ожидания в пути может вырасти.
Также будут скорректированы маршруты поездов, следующих между Москвой и Тверью. Некоторые составы поедут по сокращенной траектории, часть рейсов изменит время отправления. Отдельные поезда будут отменены.
Подробнее – в программе "Новости дня".