"Новости дня": в Хорошево-Мневниках изменили автобусные маршруты из-за открытия метро

В Хорошево-Мневниках из-за открытия Рублево-Архангельской линии метро изменились несколько автобусных маршрутов. Для удобства пассажиров транспорт подъезжает ближе к новым станциям. В частности, часть маршрутов будет продлена.

100 тысяч человек приняли участие в общегородском Крестном ходе. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Верующие прошли от Храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю через набережные Москвы-реки. Во главе молитвенного шествия несли особо почитаемые святыни.

На прилавках московских ярмарок появились сезонные корнеплоды. Покупателям предлагают редьку, пряный корневой сельдерей и дайкон. Их можно использовать в свежем виде или добавлять в салаты, закуски или горячие блюда.

Подробнее – в эфире программы "Новости дня".

