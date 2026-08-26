"Новости дня": на маршруте Москва – Ярославль запустят дополнительные двухэтажные поезда

На маршруте Москва – Ярославль запускают два дополнительных двухэтажных поезда, время в пути составит 3 часа 4 минуты, а количество мест увеличится на треть. В перспективе число поездов планируют довести до 18 пар. До конца года доля современной техники на этом направлении достигнет 40%, а полное обновление завершится к 2030 году.

С 1 сентября кардиологи, онкологи, детские хирурги и другие специалисты смогут работать анестезиологами-реаниматологами при условии прохождения дополнительного обучения. Гинекологам, нейрохирургам, травматологам, урологам, терапевтам и челюстно-лицевым хирургам также разрешат практиковать в реанимации.

На Валдайском проезде в Левобережном районе расширяют тротуары, устанавливают новые фонари, строят игровые и спортивные площадки, а старую хоккейную коробку переоборудуют в каток и площадку для игр с мячом. Участок перед студией станет пешеходной зоной с лавочками и озеленением.

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