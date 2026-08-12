"Новости дня": желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ливня

Мощный ливень накрыл Москву. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах прогремела гроза, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

В такую погоду пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и не прятаться под деревьями. Водителям советуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать дистанцию во время движения.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Бригады непрерывно очищают ливневые канализации. Подробнее – в программе "Новости дня".

