12 августа, 01:25Общество
"Новости дня": желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ливня
Мощный ливень накрыл Москву. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах прогремела гроза, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.
В такую погоду пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и не прятаться под деревьями. Водителям советуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать дистанцию во время движения.
Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Бригады непрерывно очищают ливневые канализации. Подробнее – в программе "Новости дня".