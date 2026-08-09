"Новости дня": российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе

Стало известно, что изменится в российских школах с 1 сентября. Страна вступает в новый учебный сезон с масштабной перезагрузкой.

Смыслы, структура и даже само содержание уроков меняется. Теперь обществознание будет только для старшеклассников – с 9 по 11 класс. История получает фиксированное время и строгий порядок тем. Появляется новый предмет "Духовно-нравственная культура России". Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.