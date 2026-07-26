"Новости дня": неделя панд стартовала в Московском зоопарке

Неделя панд стартовала в Московском зоопарке. Праздничные мероприятия посвящены дням рождения панд Диндин и Жуи, которые появились на свет 30 и 31 июля. Для гостей подготовили авторские лекции, экскурсии, семейные квесты и кинопоказы.

Отдельный блок программы посвящен знакомству с соседями панд из азиатских горных лесов. Главным событием недели станет большой тематический квест на аллеях зоопарка. Попасть на праздник можно по стандартному входному билету, для лекций и экскурсий требуется предварительная регистрация на сервисе "Мосбилет".

Подробнее – в прогграмме "Новости дня".