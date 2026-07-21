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21 июля, 06:30

Культура

"Новости дня": чтение повести "Кладовая солнца" состоится в Москве

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Музей декоративного искусства в Тверском районе приглашает всех желающих на художественное чтение повести "Кладовая солнца" писателя Михаила Пришвина. Это произведение знакомо многим еще со школы. Читать его будет народный артист России Александр Олешко.

Кроме того, артист порадует публику стихами, которые вплетутся в программу, создавая живой диалог между прозой и поэзией. Гостей будут ждать в 14:00 в особняке музея на Делегатской улице.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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