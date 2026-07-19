"Новости дня": в Москве запустили водную экскурсию "На трибунах становится тише…"

В Москве запустили водную познавательную экскурсию "На трибунах становится тише…". Мероприятие проходит на 4-м регулярном маршруте, который курсирует от причала "Киевский" до причала "Лужники".

Ведущий экскурсовод центра сохранения наследия и развития туризма олимпийского комплекса "Лужники" Александра Хомякова расскажет, куда во время торжественной церемонии закрытия Игр улетел Мишка-талисман. Вход на лекции бесплатный, но потребуется предварительная регистрация.

Подробнее – в программе "Новости дня".

