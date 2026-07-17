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17 июля, 09:15

Общество

"Новости дня": сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше

"Новости дня": сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше

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Сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше обычного. Сейчас хороший урожай можно собрать на востоке и юго-востоке области, в том числе в Шатуре, Егорьевске, Коломне и Луховицах.

Специалисты рекомендуют собирать ягоды вдали от автомобильных трасс и железных дорог, а также не посещать для этого заповедники и заказники. Для сохранения кустов чернику советуют собирать руками.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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