"Новости дня": сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше

Сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше обычного. Сейчас хороший урожай можно собрать на востоке и юго-востоке области, в том числе в Шатуре, Егорьевске, Коломне и Луховицах.

Специалисты рекомендуют собирать ягоды вдали от автомобильных трасс и железных дорог, а также не посещать для этого заповедники и заказники. Для сохранения кустов чернику советуют собирать руками.

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