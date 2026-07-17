17 июля, 09:15Общество
"Новости дня": сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше
Сезон черники начался в подмосковных лесах на две недели раньше обычного. Сейчас хороший урожай можно собрать на востоке и юго-востоке области, в том числе в Шатуре, Егорьевске, Коломне и Луховицах.
Специалисты рекомендуют собирать ягоды вдали от автомобильных трасс и железных дорог, а также не посещать для этого заповедники и заказники. Для сохранения кустов чернику советуют собирать руками.
Подробнее – в программе "Новости дня".