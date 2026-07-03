"Новости дня": в России обновили список обследований при диспансеризации

В России обновили перечень бесплатных обследований, которые проводят в рамках диспансеризации и профосмотров. В программу включили несколько новых анализов.

Пациенты могут бесплатно проверить липидный профиль крови и уровень липопротеида "А". Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, беременным стало доступно неинвазивное пренатальное тестирование, позволяющее на ранних сроках выявлять возможные аномалии развития плода. Подробнее – в программе "Новости дня".