Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 06:25

Общество

"Новости дня": в России обновили список обследований при диспансеризации

"Новости дня": в России обновили список обследований при диспансеризации

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

С 1 сентября фельдшеры в России смогут оказывать первичную помощь в психиатрии

Сервис медицинских чекапов для отслеживания старения запустили в Москве

"Новости дня": перечень бесплатных обследований при диспансеризации обновили в России

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

Собянин: в Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга

Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению мозга

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Деньги 24": инфляция в сфере медобслуживания в России выросла на 12–14%

В России обновили перечень бесплатных обследований, которые проводят в рамках диспансеризации и профосмотров. В программу включили несколько новых анализов.

Пациенты могут бесплатно проверить липидный профиль крови и уровень липопротеида "А". Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, беременным стало доступно неинвазивное пренатальное тестирование, позволяющее на ранних сроках выявлять возможные аномалии развития плода. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика