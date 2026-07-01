"Новости дня": школа искусств в Филимонковском районе переедет в новое здание

Новое здание школы искусств в Филимонковском районе Троицкого и Новомосковского административных округов откроется 1 сентября. Ученики смогут заниматься хореографией, живописью, посещать мастер-классы, лекции и концерты.

Новое пространство выполнено в стиле брутализма с чередованием сплошных и витражных стен. В здании также оборудована собственная студия звукозаписи.

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