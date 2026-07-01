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Новости

01 июля, 16:55

Город

"Новости дня": школа искусств в Филимонковском районе переедет в новое здание

"Новости дня": школа искусств в Филимонковском районе переедет в новое здание

Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском районе откроется 1 сентября

Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском откроется 1 сентября

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Новое здание школы искусств в Филимонковском районе Троицкого и Новомосковского административных округов откроется 1 сентября. Ученики смогут заниматься хореографией, живописью, посещать мастер-классы, лекции и концерты.

Новое пространство выполнено в стиле брутализма с чередованием сплошных и витражных стен. В здании также оборудована собственная студия звукозаписи.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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