29 июня, 12:00Спорт
"Новости дня": спортивный комплекс построят в Щербинке
В районе Щербинка построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутри оборудуют универсальный зал для командных видов спорта, студии для групповых занятий и тренажерный зал.
Здание выполнят в стиле модернизма с четкими геометрическими формами и плоской крышей. Фасад украсят белыми панелями, напоминающими спортивную сетку. Территорию благоустроят, высадят деревья, сделают живые изгороди и поставят скамейки.
Подробнее – в программе "Новости дня".