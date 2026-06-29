"Новости дня": спортивный комплекс построят в Щербинке

В районе Щербинка построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутри оборудуют универсальный зал для командных видов спорта, студии для групповых занятий и тренажерный зал.

Здание выполнят в стиле модернизма с четкими геометрическими формами и плоской крышей. Фасад украсят белыми панелями, напоминающими спортивную сетку. Территорию благоустроят, высадят деревья, сделают живые изгороди и поставят скамейки.

Подробнее – в программе "Новости дня".