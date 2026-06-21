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21 июня, 08:45

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"Новости дня": новый центр женского здоровья открылся в Ховрине 21 июня

"Новости дня": новый центр женского здоровья открылся в Ховрине 21 июня

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Новый центр женского здоровья открылся в Ховрине 21 июня. Современная клиника при городской больнице имени Вересаева стала 17-м профильным учреждением в столичной амбулаторной сети.

В день открытых дверей жительницы района первыми оценили комфортные залы и передовое оборудование. Для посетительниц организовали познавательные экскурсии и лекции о самодиагностике и сохранении здоровья на разных этапах жизни. Можно было пообщаться с профильными врачами, а также получить ответы на все важные вопросы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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