"Новости дня": правила работы коммерческой медицины изменятся в России

Правила работы коммерческой медицины изменятся в России с 1 сентября 2026 года. Оформить договор на платные медуслуги можно будет дистанционно через официальный сайт, мобильное приложение или специальный мессенджер. Личный визит в регистратуру для подписания бумаг больше не требуется.

Для подтверждения личности достаточно авторизации через государственную систему идентификации. Это существенно сэкономит время пациентам и сделает медицинские услуги еще доступнее для маломобильных москвичей и жителей дальних поселков.

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