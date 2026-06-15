"Новости дня": мощный ливень обрушился на Москву

Мощный ливень обрушился на Москву. Синоптики прогнозируют до 13 литров осадков на один квадратный метр площади до конца дня 15 июня.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. С утра специалисты очищают ливневые канализации. Основной объем воды уходит самостоятельно, но при необходимости сотрудники Мосводостока оперативно открывают водоприемные решетки и применяют откачивающую технику.

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