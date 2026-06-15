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15 июня, 16:30

Общество

"Новости дня": мощный ливень обрушился на Москву

"Новости дня": мощный ливень обрушился на Москву

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Мощный ливень обрушился на Москву. Синоптики прогнозируют до 13 литров осадков на один квадратный метр площади до конца дня 15 июня.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. С утра специалисты очищают ливневые канализации. Основной объем воды уходит самостоятельно, но при необходимости сотрудники Мосводостока оперативно открывают водоприемные решетки и применяют откачивающую технику.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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