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14 июня, 23:55

Транспорт

"Новости дня": станцию "Курьяново" Бирюлевской линии метро оформят в индустриальном стиле

"Новости дня": станцию "Курьяново" Бирюлевской линии метро оформят в индустриальном стиле

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Станцию "Курьяново" будущей Бирюлевской линии метро оформят в индустриальном стиле. В дизайне будет преобладать железобетон. Его используют для отделки стен, колонн между путями и потолка.

Образ станции вдохновлен историей района Печатники, в котором непосредственно располагается станция. При создании уникального архитектурного облика выбран редкий для метрополитена города стиль брутализма. Он базируется на принципах утилитарности, функциональности и открытой демонстрации строительных материалов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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