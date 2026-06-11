"Новости дня": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

В столице до 14 июня в рамках проекта "Лето в Москве" проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи". На более чем 30 площадках по всему городу проходят реконструкции знаменитых сражений, мастер-классы, выставки и театрализованные представления.

Посетители фестиваля также могут познакомиться с древнерусскими ремеслами – от фехтования на мягких мечах и стрельбы из лука до кузнечного, гончарного, кожевенного и ювелирного дела, а также иконописи и мозаики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.