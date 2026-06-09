"Новости дня": станция московского метро "Звенигородская" откроется осенью

Станция "Звенигородская" на новой Рублево‑Архангельской линии метро откроется осенью 2026 года. Сейчас на объекте завершаются основные работы, специалисты монтируют оборудование и инженерные коммуникации.

Там будет два подземных вестибюля с удобными выходами к жилым домам. После открытия станции время поездки для местных жителей до Большой кольцевой линии сократится с 25 до 4 минут.

Подробнее – в программе "Новости дня".