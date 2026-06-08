08 июня, 17:35Общество
"Новости дня": в России предложили изменить график работы детских садов
В России предложили увеличить продолжительность работы детских садов до 12 часов. Авторы инициативы считают, что это позволит родителям забирать детей после работы без спешки.
Предполагается, что дошкольные учреждения смогут работать, например, с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30.
Кроме того, предлагается разработать механизм, который позволит сотрудникам с детьми при необходимости уходить с работы раньше. Об этом и других темах – в программе "Новости дня".