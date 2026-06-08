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08 июня, 17:35

Общество

"Новости дня": в России предложили изменить график работы детских садов

"Новости дня": в России предложили изменить график работы детских садов

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В России предложили увеличить продолжительность работы детских садов до 12 часов. Авторы инициативы считают, что это позволит родителям забирать детей после работы без спешки.

Предполагается, что дошкольные учреждения смогут работать, например, с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30.

Кроме того, предлагается разработать механизм, который позволит сотрудникам с детьми при необходимости уходить с работы раньше. Об этом и других темах – в программе "Новости дня".

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