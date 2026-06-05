"Новости дня": фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

Москва готовится к масштабному историческому фестивалю "Времена и эпохи", который пройдет с 10 по 14 июня. Столица превратится в музей под открытым небом в рамках проекта "Лето в Москве". Более 30 площадок от центра города до локаций в округах перенесутся в другие века.

Главными точками станут ландшафтный парк "Митино", кинопарк "Москино", а также парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево". Гостей ждут реконструкции событий Древней Руси, сражений войны 1812 года и Первой мировой войны. В программе более тысячи часов мастер-классов, выставки и спектакли.

Подробнее – в программе "Новости дня".