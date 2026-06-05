Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 12:00

Город

"Новости дня": фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

"Новости дня": фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

Мастер-классы и лекции можно посетить в Москве в предстоящие выходные

Две новые площадки запустят на фестивале "Театральный бульвар" в Москве

Москвичи потребовали наказать мужчину, который ударил лебедя на Патриарших прудах

"Москва – столица спорта": юношеский турнир по плаванию Mad Wave прошел в столице

В Москве в выходные воздух прогреется до 27 градусов

Большую партию гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО активисты в Митине

Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Бассейны под открытым небом откроются в разных районах Москвы

Москва готовится к масштабному историческому фестивалю "Времена и эпохи", который пройдет с 10 по 14 июня. Столица превратится в музей под открытым небом в рамках проекта "Лето в Москве". Более 30 площадок от центра города до локаций в округах перенесутся в другие века.

Главными точками станут ландшафтный парк "Митино", кинопарк "Москино", а также парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево". Гостей ждут реконструкции событий Древней Руси, сражений войны 1812 года и Первой мировой войны. В программе более тысячи часов мастер-классов, выставки и спектакли.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
Программа: Новости дня
городфестиваливидео

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика