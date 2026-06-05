"Новости дня": систему проверки ОСАГО по дорожным камерам запустят к 1 октября в России

Систему проверки ОСАГО по дорожным камерам планируют запустить к 1 октября в России. Камеры будут автоматически отслеживать наличие полиса у всех водителей, и нарушители начнут получать штрафы.

Для запуска системы внесены изменения в закон, доработана автоматизированная информационная система страхования и система информационного взаимодействия с ГИБДД.

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