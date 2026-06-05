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05 июня, 06:30

Транспорт

"Новости дня": систему проверки ОСАГО по дорожным камерам запустят к 1 октября в России

"Новости дня": систему проверки ОСАГО по дорожным камерам запустят к 1 октября в России

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Систему проверки ОСАГО по дорожным камерам планируют запустить к 1 октября в России. Камеры будут автоматически отслеживать наличие полиса у всех водителей, и нарушители начнут получать штрафы.

Для запуска системы внесены изменения в закон, доработана автоматизированная информационная система страхования и система информационного взаимодействия с ГИБДД.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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