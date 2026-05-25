25 мая, 06:15
"Новости дня": проект реновации утвердили в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно
В двух районах юга столицы, Москворечье-Сабурово и Царицыно, утвержден проект комплексного развития территорий. На Котляковской улице появятся современные дома, более 2 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации.
В районе Царицыно на Кантемировской улице также возведут новые комплексы, территорию благоустроят. Проект даст городу свыше 300 дополнительных рабочих мест. В работе находится 219 проектов, после реализации которых пустыри и бывшие промзоны превратятся в современные кварталы.
