"Новости дня": проект реновации утвердили в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно

В двух районах юга столицы, Москворечье-Сабурово и Царицыно, утвержден проект комплексного развития территорий. На Котляковской улице появятся современные дома, более 2 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации.

В районе Царицыно на Кантемировской улице также возведут новые комплексы, территорию благоустроят. Проект даст городу свыше 300 дополнительных рабочих мест. В работе находится 219 проектов, после реализации которых пустыри и бывшие промзоны превратятся в современные кварталы.

