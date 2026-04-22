"Новости дня": дом-памятник капитально отремонтируют в Даниловском районе

В Даниловском районе капитально отремонтируют дом-памятник на улице Шухова. Здание возвели в конструктивистском стиле в 1930-е годы по проекту архитектора Николая Ладовского. Сегодня дом является объектом культурного наследия Москвы.

Здание имеет П-образную форму с внутренним двором. Ведущий инженер Михаил Сарвилов сообщил о ремонте фасада, замене магистралей и стояков. Входные группы и двери заменят в соответствии с историческим обликом. Окна в местах общего пользования также приведут в соответствие с историческим обликом.

