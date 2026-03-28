"Новости дня": Большой театр России отмечает 250‑летний юбилей

Государственный академический Большой театр России отмечает 250‑летний юбилей. Учреждение, которое было основано в 1776 году указом императрицы Екатерины II, прошло долгий путь – от первых постановок на Петровке до величественного здания на Театральной площади.

За эти годы учреждение пережило пожары и реконструкции, войны и революции, но каждый раз возрождалось, становясь еще прекраснее. Большой театр остается центром мирового уровня, где демонстрируются яркие постановки классической музыки и танца. Подробнее – в программе "Новости дня".

