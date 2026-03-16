"Новости дня": больше 850 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2026 году

Больше 850 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве в 2026 году. Для работ с плоскими кровлями нужна плюсовая температура. Синоптики пообещали, что весеннее потепление пока не собирается сдавать позиций, и специалисты коммунального хозяйства взялись за дело.

В первую очередь демонтируют старую гидроизоляцию, затем проверяют состояние пескобетонного основания. Специалисты чинят стяжку, при необходимости ее заливают заново, сверху покрывают специальным составом.

