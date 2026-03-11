11 марта, 01:30Общество
"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте
Новые бесплатные тренинги проведут для москвичей в марте центры "Моя карьера" и "Моя работа". Посетить занятия может любой желающий, вне зависимости от того, работает он или находится в поисках своего дела.
Например, начинающим специалистам раскроют секреты собеседования. Эксперты назовут основные вопросы интервью и дадут несколько вариантов ответов, а также подскажут, что важно в разговоре с потенциальным работодателем.
