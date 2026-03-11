Форма поиска по сайту

11 марта, 01:30

Общество

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте

Температура поднялась выше нормы в Москве 10 марта

"Мослекторий": Ярослав Листов – о Сталине

Климатическая зима в Москве длилась 77 дней

"Миллион вопросов": врач рассказала, что делать при частых головных болях

"Качество жизни": врач рассказала, для чего нужно есть щелочные продукты

"Вопрос спорный": помогут ли штрафы и аресты в борьбе с хамством в адрес врачей и учителей

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

"Специальный репортаж": жизнь в тени

"Деньги 24": компании в России начали оптимизировать штаты сотрудников

Новые бесплатные тренинги проведут для москвичей в марте центры "Моя карьера" и "Моя работа". Посетить занятия может любой желающий, вне зависимости от того, работает он или находится в поисках своего дела.

Например, начинающим специалистам раскроют секреты собеседования. Эксперты назовут основные вопросы интервью и дадут несколько вариантов ответов, а также подскажут, что важно в разговоре с потенциальным работодателем.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществогородвидео

