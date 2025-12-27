"Новости дня": новые пригородные маршруты наземного транспорта запустили в Москве

Новые пригородные маршруты наземного транспорта запустили в Москве. На карте города появились два автобусных маршрута № 1344 и № 1346, которые соединили станцию метро "Ховрино" с районом Левобережный в Химках.

На этих рейсах карту нужно прикладывать к валидатору дважды: на входе и выходе. Так рассчитается стоимость проезда. Здесь также применяется проездной "Единый" с зоной "Пригород" на 30, 90 или 365 дней.

Подробнее – в программе "Новости дня".