"Новости дня": клеточную терапию для лечения рака начали применять в Москве

В Москве начали применять уникальную клеточную терапию для лечения онкозаболеваний. Столичные врачи ввели специальный КАР-Т препарат двум маленьким пациентам Морозовской больницы, у которых был обнаружен рак крови.

В этом году в столице начали применять CAR-T-технологии для лечения онкологических пациентов, что стало первым случаем в России со 100% клиническим эффектом. Препарат создан на базе отечественных компонентов, а в ближайшее время применение клеточных технологий в медицине расширится.

