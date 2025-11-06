"Новости дня": новая школа открылась в районе Свиблово

Новое здание школы "Свиблово" открыли в районе на северо-востоке Москвы. Пятиэтажный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров возвели за 2 года на сложном участке, что определило его нестандартную, но эргономичную форму.

Внутри здания были оборудованы современные классы, включая лабораторно-исследовательские комплексы. Например, в IT-полигоне ученики смогут создавать свои проекты, а вместо привычной библиотеки было решено сделать многофункциональную медиатеку.

Подробнее – в программе "Новости дня".