06 ноября, 01:50

Город

"Новости дня": новая школа открылась в районе Свиблово

"Новости дня": новая школа открылась в районе Свиблово

Новое здание школы "Свиблово" открыли в районе на северо-востоке Москвы. Пятиэтажный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров возвели за 2 года на сложном участке, что определило его нестандартную, но эргономичную форму.

Внутри здания были оборудованы современные классы, включая лабораторно-исследовательские комплексы. Например, в IT-полигоне ученики смогут создавать свои проекты, а вместо привычной библиотеки было решено сделать многофункциональную медиатеку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
образованиегородвидео

