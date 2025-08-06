Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 06:35

Культура

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 2

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 2

Скульптуру "Большая глина" убрали с площади рядом с "ГЭС-2"

"Мой район. Новости": усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Спектакль "Салю д'амур: все о любви" представили на Патриарших прудах

Иммерсивный бал-спектакль "Маскарад" прошел в Петровском путевом дворце

На Патриарших прудах показали романтический спектакль "Салю д'амур: все о любви"

Экспорт московских креативных индустрий вырос в 15 раз за год

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 1

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

"Интервью": Кирилл Мелехов – о накоплениях

С самого приезда в Москву актер и режиссер Олег Каменщиков мечтал жить в центре города – в атмосфере бульваров, кривых улиц и узких переулков. Он сделал все для осуществления желания.

В этом выпуске программы "Моя Москва" артист покажет редкие столичные дворцы-колодцы, вспомнит о необычных встречах на столичных бульварах, признается, как дочь заставила его помириться с бывшей женой, и откроет другие тайные места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика