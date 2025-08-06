"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 2

С самого приезда в Москву актер и режиссер Олег Каменщиков мечтал жить в центре города – в атмосфере бульваров, кривых улиц и узких переулков. Он сделал все для осуществления желания.

В этом выпуске программы "Моя Москва" артист покажет редкие столичные дворцы-колодцы, вспомнит о необычных встречах на столичных бульварах, признается, как дочь заставила его помириться с бывшей женой, и откроет другие тайные места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".