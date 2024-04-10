"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 2

Мастер детского кино, амбициозный творец, отдавший себя любимой профессии, никогда не унывающий и всегда энергичный – таким знают и любят Владимира Грамматикова.

Родившийся на Урале, но большую часть жизни проживший в Москве, режиссер прогуляется по местам своей молодости в районе Дорогомилово. Он расскажет о своем первом поцелуе, о том, почему его сын не водит машину, а также о том, какая она – его Москва.

Подробности – в программе "Моя Москва".