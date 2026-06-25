"Новости дня": авторские экскурсии в рамках цикла "Капитальная Москва" пройдут в Измайлове

Узнать больше об архитектуре столицы могут москвичи этим летом в районе Измайлово. Там проходят бесплатные авторские экскурсии в рамках цикла "Капитальная Москва", которые проводит городской Фонд капремонта. Называется прогулка "Уютный ампир".

Участников ждет интересный рассказ о знаковых зданиях района, возведенных в 50-х годах прошлого века в стиле советского неоклассицизма. Он известен также как сталинский ампир.

Подробнее – в программе "Новости дня".