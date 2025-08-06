"Мой район. Новости": усадьбе Кусково в Москве исполнилось 310 лет

Старинной московской усадьбе Кусково исполнилось 310 лет. Этот архитектурно-парковый ансамбль, который являлся летней резиденцией Шереметевых, в последние годы постепенно приводят в порядок.

Например, специалисты уже обновили регулярный парк, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", Обелиск, Колонны со статуей Минервы. Сейчас работы проходят в Швейцарском домике.

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