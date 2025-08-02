"Мой район. Новости": Дом русского бильярда открыли в Савеловском районе

В Савеловском районе открыли Дом русского бильярда. Перед этим старинное здание на Вятской улице отреставрировали. В распоряжении любителей бильярда – основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на 6 площадок.

Кроме того, установлен современный комплекс с технологией компьютерного зрения. Система автоматически распознает и анализирует шары, удары, движения игроков, прогнозирует траектории.

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