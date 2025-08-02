02 августа, 23:55Город
"Мой район. Новости": Дом русского бильярда открыли в Савеловском районе
В Савеловском районе открыли Дом русского бильярда. Перед этим старинное здание на Вятской улице отреставрировали. В распоряжении любителей бильярда – основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на 6 площадок.
Кроме того, установлен современный комплекс с технологией компьютерного зрения. Система автоматически распознает и анализирует шары, удары, движения игроков, прогнозирует траектории.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".