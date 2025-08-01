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Новости

01 августа, 01:00

Город

"Мой район. Новости": газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке

"Мой район. Новости": газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке

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Газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке. Зданию более полувека, и сейчас пришло время заменить газопровод.

Для этого нужно обследовать трубы и составить план, поскольку для каждого здания он может существенно отличаться. Жители рады, что пришла очередь работ в их доме. Несмотря на то, что с проблемами они не сталкивались, начала ремонта очень ждут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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