01 августа, 01:00Город
"Мой район. Новости": газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке
Газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке. Зданию более полувека, и сейчас пришло время заменить газопровод.
Для этого нужно обследовать трубы и составить план, поскольку для каждого здания он может существенно отличаться. Жители рады, что пришла очередь работ в их доме. Несмотря на то, что с проблемами они не сталкивались, начала ремонта очень ждут.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".