"Мой район. Новости": газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке

Газовщики начали обследование дома в Спиридоньевском переулке. Зданию более полувека, и сейчас пришло время заменить газопровод.

Для этого нужно обследовать трубы и составить план, поскольку для каждого здания он может существенно отличаться. Жители рады, что пришла очередь работ в их доме. Несмотря на то, что с проблемами они не сталкивались, начала ремонта очень ждут.

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