Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": вокруг станции "Академическая" обустроят комфортную территорию

"Мой район. Новости": вокруг станции "Академическая" обустроят комфортную территорию

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Новости Московского транспорта

Возле будущей станции метро "Академическая" Троицкой линии метро обустроят комфортную территорию с учетом пожеланий пассажиров. Специалисты оборудуют пешеходные дорожки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.

Благоустраивают и территорию у "Вавиловской". Станция откроется в 2025 году на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей. Пока идет стройка под землей, на поверхности к будущим павильонам подводят дороги и тротуары, а также организуют ливневую канализацию и освещение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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