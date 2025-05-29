29 мая, 06:30Транспорт
"Мой район. Новости": вокруг станции "Академическая" обустроят комфортную территорию
Возле будущей станции метро "Академическая" Троицкой линии метро обустроят комфортную территорию с учетом пожеланий пассажиров. Специалисты оборудуют пешеходные дорожки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.
Благоустраивают и территорию у "Вавиловской". Станция откроется в 2025 году на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей. Пока идет стройка под землей, на поверхности к будущим павильонам подводят дороги и тротуары, а также организуют ливневую канализацию и освещение.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".