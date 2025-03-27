"Мой район. Новости": камеры установили еще в нескольких вольерах Московского зоопарка

Камеры установили еще в нескольких вольерах Московского зоопарка. Зрители могут не просто наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и лучше понять поведение и привычки животных.

Увидеть трансляции можно на портале mos.ru в часы работы зоопарка. Также у каждого животного есть своя страница с интересными фактами о нем. Лидерами по количеству просмотров являются панда Катюша и ее родители, манул Тимофей и капибары.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".