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27 марта, 00:30

Город

"Мой район. Новости": камеры установили еще в нескольких вольерах Московского зоопарка

"Мой район. Новости": камеры установили еще в нескольких вольерах Московского зоопарка

Московский зоопарк показал, как панда Катюша карабкается по решетке вольера

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Камеры установили еще в нескольких вольерах Московского зоопарка. Зрители могут не просто наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и лучше понять поведение и привычки животных.

Увидеть трансляции можно на портале mos.ru в часы работы зоопарка. Также у каждого животного есть своя страница с интересными фактами о нем. Лидерами по количеству просмотров являются панда Катюша и ее родители, манул Тимофей и капибары.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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