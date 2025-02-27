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27 февраля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": прямая дорога появится между Костромской улицей и Юрловским проездом

"Мой район. Новости": прямая дорога появится между Костромской улицей и Юрловским проездом

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Добираться из Бибирева в соседнее Отрадное станет удобнее. Между Костромской улицей и Юрловским проездом появится прямая дорога. Новая эстакада позволит водителям не выезжать на Алтуфьевское шоссе и экономить время в пути.

Путепровод пройдет над железнодорожными путями. Всего там реконструируют более 3 километров дорог. В перспективе по новой эстакаде поедет общественный транспорт. Строительные работы уже идут, их планируют завершить в следующем году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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