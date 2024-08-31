"Мой район. Новости": жители ТиНАО смогут влиять на облик своих районов

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов смогут влиять на облик своих районов. Теперь им доступны все темы для обращений на портале "Наш город". Пользователи оставляют сообщения о проблемах в многоквартирных домах и на дворовых территориях. Кроме того, от жителей поступают замечания и пожелания по вопросам благоустройства парков, работе общественного транспорта и государственных учреждений.

Для подачи заявки нужна авторизованная учетная запись на портале mos.ru. Ответ предоставят в течение восьми рабочих дней. Кроме того, жители могут обратиться с проблемой даже в режиме реального времени. Статусы рассмотрения будут поступать в личный кабинет. В этом году пользователей портала "Наш город" в ТиНАО стало больше 12,5 тысячи человек. Им помогли решить более 55 тысяч вопросов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".