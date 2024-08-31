Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 13:00

Город

"Мой район. Новости": жители ТиНАО смогут влиять на облик своих районов

"Мой район. Новости": жители ТиНАО смогут влиять на облик своих районов

30 новых школ и детских садов откроются в Москве 2 сентября

Крупную опухоль на сердце удалили пациентке в НИИ имени Склифосовского

"Киногород" построили в парке искусств "Музеон"

Выставка животных из городских приютов пройдет на ВДНХ

Посетители ярмарок выходного дня примут участие в благотворительной акции "Подари яблоко!"

Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил для гостей насыщенную программу в выходные

Москву-реку разделили на 12 зон

"Познавательный фильм": Москва. Боткинская

Новости часа: основные решения для разработки высокоскоростного поезда приняли в Москве

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов смогут влиять на облик своих районов. Теперь им доступны все темы для обращений на портале "Наш город". Пользователи оставляют сообщения о проблемах в многоквартирных домах и на дворовых территориях. Кроме того, от жителей поступают замечания и пожелания по вопросам благоустройства парков, работе общественного транспорта и государственных учреждений.

Для подачи заявки нужна авторизованная учетная запись на портале mos.ru. Ответ предоставят в течение восьми рабочих дней. Кроме того, жители могут обратиться с проблемой даже в режиме реального времени. Статусы рассмотрения будут поступать в личный кабинет. В этом году пользователей портала "Наш город" в ТиНАО стало больше 12,5 тысячи человек. Им помогли решить более 55 тысяч вопросов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика