"Мой район. Новости": на втором диаметре появится новый городской вокзал "Царицыно"

Городской вокзал "Царицыно" появится на втором диаметре, благодаря чему москвичи получат удобную и быструю пересадку. Попасть в подземку можно будет всего за несколько минут прямо с платформы. При этом выходить на улицу не придется. На остановке заработают лифты и эскалаторы. На данный момент станция ежедневно принимает более 30 тысяч пассажиров.



Кроме того, на Азовской улице готовятся к открытию поликлиники. В обновленной поликлинике увеличат число кабинетов, а также организуют зоны профилактики. После открытия поликлиника будет работать по новому московскому стандарту. Для врачей предусмотрены комнаты психологической разгрузки.

Благодаря масштабной программе модернизации, преобразилась и детская поликлиника номер 69, которая находится рядом. В ходе работ здание практически полностью перестроили. В обновленной поликлинике откроют кабинеты ЭКГ и исследования функции внешнего дыхания.

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