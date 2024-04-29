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29 апреля, 13:05

Транспорт

"Мой район. Новости": сезон летней навигации по Москве-реке стартовал в столице

"Мой район. Новости": сезон летней навигации по Москве-реке стартовал в столице

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На Северном и Южном речных вокзалах стартовал сезон летней навигации по Москве-реке. Помимо прогулочных судов, от городских речных вокзалов будут отплывать и круизные теплоходы.

В 2024 году пассажиры смогут отправиться в путешествия по новым маршрутам. Один из них – от Северного речного вокзала – будет проходить через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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