29 апреля, 13:05Транспорт
"Мой район. Новости": сезон летней навигации по Москве-реке стартовал в столице
На Северном и Южном речных вокзалах стартовал сезон летней навигации по Москве-реке. Помимо прогулочных судов, от городских речных вокзалов будут отплывать и круизные теплоходы.
В 2024 году пассажиры смогут отправиться в путешествия по новым маршрутам. Один из них – от Северного речного вокзала – будет проходить через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".