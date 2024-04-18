"Мой район. Новости": новый спортивный сезон стартовал на ВДНХ

На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон. Для гостей и жителей столицы подготовили интересную программу, где каждый сможет найти любимые хобби. На территории парка организовали как групповые занятия в секциях, так и индивидуальные тренировки.

Автомобильный мост через Москву-реку в районе улице Мясищева готов наполовину. Он должен обеспечить новую транспортную связь между Западным и Северо-Западным округами столицы. С его появлением жителям города станет удобно добираться до станций "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро.

15 новых электробусов вышли на дороги столицы. Они начали работать на маршруте Т43 и заменили автобусы. Теперь доехать с комфортом пассажиры могут от МКАД по Ленинградскому шоссе до Хорошёво-Мнёвников.

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