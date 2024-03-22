"Мой район. Новости": мэр Москвы утвердил названия двух будущих станций московского метро

Новую станцию метро Троицкой линии назвали "ЗИЛ". Об этом сообщил Сергей Собянин. Она расположена в Даниловском районе рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого. С новой платформы можно будет перейти на одноименную станцию МЦК, а в перспективе – на Бирюлевскую линию.

А пересадочную станцию с Кольцевой на Люблинско-Дмитровскую линию назвали "Достоевской" в честь великого русского писателя. Ее открытие позволит выбирать новые маршруты жителям Мещанского, Тверского районов и Марьиной Рощи. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".