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"Мой район. Новости": мэр Москвы утвердил названия двух будущих станций московского метро

"Мой район. Новости": мэр Москвы утвердил названия двух будущих станций московского метро

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

"Мой район. Новости": мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Новую станцию метро Троицкой линии назвали "ЗИЛ". Об этом сообщил Сергей Собянин. Она расположена в Даниловском районе рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого. С новой платформы можно будет перейти на одноименную станцию МЦК, а в перспективе – на Бирюлевскую линию.

А пересадочную станцию с Кольцевой на Люблинско-Дмитровскую линию назвали "Достоевской" в честь великого русского писателя. Ее открытие позволит выбирать новые маршруты жителям Мещанского, Тверского районов и Марьиной Рощи. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Программа: Мой район. Новости
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