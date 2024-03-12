"Мой район. Новости": первые поезда "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Первые поезда нового поколения "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро. По сравнению с предыдущей серией эти составы более комфортные и вместительные: они смогут перевозить на 10% пассажиров больше.

Впервые в поездах на Замоскворецкой линии появилась возможность сквозного прохода от первого до последнего вагона. Благодаря этому пассажиры смогут быстрее подходить к нужному выходу и тем самым экономить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.