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12 марта, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": первые поезда "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Новости": первые поезда "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

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Первые поезда нового поколения "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро. По сравнению с предыдущей серией эти составы более комфортные и вместительные: они смогут перевозить на 10% пассажиров больше.

Впервые в поездах на Замоскворецкой линии появилась возможность сквозного прохода от первого до последнего вагона. Благодаря этому пассажиры смогут быстрее подходить к нужному выходу и тем самым экономить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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