Объединенные и новые маршруты запустят в 6 столичных округах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Объединенные и новые маршруты начнут ходить в шести округах Москвы 16 и 17 мая. Столичный Дептранс предупреждает пассажиров в своем официальном телеграм-канале.

Так, на четырех маршрутах наземного транспорта появятся дополнительные остановки. Новый маршрут под номером 128 начнет ходить от метро "Филатов луг" до жилого комплекса "Андерсен", а от метро "Теплый Стан" запустят 159-й маршрут до поселка Марьино.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, автобусы и электробусы будут ездить чаще, а поездки станут еще комфортнее.

Объединить планируют:

маршруты т6 и т43 в новый 403, который будет следовать от Прибрежного проезда до Карамышевской набережной;

маршруты 22, 87 и 727 в новый 427 – от МЦД D2 Гражданская до МЦД D3 Лихоборы;

автобусы 112 и 112э в новый магистральный маршрут м72 – со всеми остановками и с меньшими интервалами;

автобусы 188 и 745 в новый 445 – от метро "Речной вокзал" до районного центра "Нева".

В свою очередь, номера маршрутов 541 и с838 изменят на 751 и 838 соответственно.

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Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве улучшили 28 маршрутов городского транспорта. По его словам, в столице появились новые остановки, а электробусы начали курсировать еще по четырем направлениям.

Маршрут С949 теперь следует до деревни Ямонтово. У пассажиров появилась возможность быстрее добираться до Щербинки. Электробусы запустили по маршруту Т43, а также они стали чаще останавливаться на Ленинградском и Пятницком шоссе, речь идет о маршрутах № 400, 400К и 400Т.

