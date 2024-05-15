Более 50% россиян назвали поломки сантехники частой проблемой в доме

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Поломки сантехники, в том числе проблемы с трубами, кранами и смесителями возникают дома у 52% опрошенных россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования спецсервисов.

Опрос показал, что 35% граждан сталкиваются с неисправностью бытовой техники. Еще 30% респондентов рассказали о поломках, связанных с электричеством – розетками, проводкой и освещением.

Также сервисы исследовали реакции россиян на возникновение поломок. Половина опрошенных граждан РФ указали, что их действия зависят от сложности проблемы. При этом 47% респондентов обращаются к специалистам, а 42% устраняют неисправности самостоятельно.

По данным сервисов, 28% россиян готовы выделить на устранение бытовых поломок от 1 000 до 5 000 рублей. Только 4% граждан могут инвестировать более 10 000 рублей. Для 40% респондентов все зависит от типа неисправности, требующей ремонта. Помимо этого, исследование показало, что 21% опрошенных никогда не сталкивались с поломками в своем жилище.

Ранее результаты исследования показали, что 32% россиян, делавших ремонт в 2023 году, потратили на него от 150 до 200 тысяч рублей. Больше миллиона вложили 23% опрошенных, еще 14% респондентов – от 50 до 100 тысяч рублей.